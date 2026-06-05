Силуанов рассказал, когда курс рубля станет более предсказуемым

"Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетное правило подослабили - курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет всему глава. Вот с этим тезисом, мне кажется, что вряд ли кто-то поспорит", - сказал министр.