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Силуанов рассказал, когда курс рубля станет более предсказуемым - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:33 05.06.2026
Силуанов рассказал, когда курс рубля станет более предсказуемым

Силуанов: рубль станет более предсказуемым при возврате к бюджетному правилу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления курса рубля.
  • Силуанов отметил, что курс рубля станет более предсказуемым при возврате к прежнему бюджетному правилу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Одним из факторов укрепления курса рубля стало ослабление бюджетного правила, курс станет более предсказуемым при возврате к правилу, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
По его словам, курс рубля сейчас крепкий в том числе из-за ослабления бюджетного правила для обеспечения расходов бюджета.
"Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетное правило подослабили - курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет всему глава. Вот с этим тезисом, мне кажется, что вряд ли кто-то поспорит", - сказал министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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3 июня, 19:48
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСбербанк России
 
 
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