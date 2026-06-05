Силуанов рассказал, когда курс рубля станет более предсказуемым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов Антон Силуанов заявил, что ослабление бюджетного правила стало одним из факторов укрепления курса рубля.
- Силуанов отметил, что курс рубля станет более предсказуемым при возврате к прежнему бюджетному правилу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Одним из факторов укрепления курса рубля стало ослабление бюджетного правила, курс станет более предсказуемым при возврате к правилу, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
По его словам, курс рубля сейчас крепкий в том числе из-за ослабления бюджетного правила для обеспечения расходов бюджета.
"Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетное правило подослабили - курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была. И курс будет более предсказуем. Поэтому бюджет всему глава. Вот с этим тезисом, мне кажется, что вряд ли кто-то поспорит", - сказал министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.