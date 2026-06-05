Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что власти Швейцарии не замечают террористические удары Киева по мирным жителям в Старобельске и Енакиево.
- По словам посла, МИД Швейцарии не дал публичной реакции на преступления киевских властей.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Власти Швейцарии делают вид, что не замечают террористические удары Киева по мирным жителям в Старобельске и Енакиево, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.
"Они делают вид, что не замечают террористические удары киевского режима по мирным жителям, как это было с педагогическим колледжем в Старобельске и гражданском автобусом в центре Енакиево. Публичной реакции МИД Швейцарии на эти, как, впрочем, и другие преступления киевских нацистов так и не последовало",- сказал посол.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
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