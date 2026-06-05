Посол рассказал о реакции Швейцарии на удары ВСУ в Старобельске и Енакиево

ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Власти Швейцарии делают вид, что не замечают террористические удары Киева по мирным жителям в Старобельске и Енакиево, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.