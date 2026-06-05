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Посол рассказал о реакции Швейцарии на удары ВСУ в Старобельске и Енакиево - РИА Новости, 05.06.2026
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16:22 05.06.2026
Посол рассказал о реакции Швейцарии на удары ВСУ в Старобельске и Енакиево

Посол Гармонин: Швейцария делает вид, что не замечает удары ВСУ по людям

© Фото : пресс-служба посольства РФ в ЩвейцарииПосол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Щвейцарии
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Берне Сергей Гармонин заявил, что власти Швейцарии не замечают террористические удары Киева по мирным жителям в Старобельске и Енакиево.
  • По словам посла, МИД Швейцарии не дал публичной реакции на преступления киевских властей.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Власти Швейцарии делают вид, что не замечают террористические удары Киева по мирным жителям в Старобельске и Енакиево, заявил РИА Новости посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя вероятность проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Швейцарии.
"Они делают вид, что не замечают террористические удары киевского режима по мирным жителям, как это было с педагогическим колледжем в Старобельске и гражданском автобусом в центре Енакиево. Публичной реакции МИД Швейцарии на эти, как, впрочем, и другие преступления киевских нацистов так и не последовало",- сказал посол.
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В миреШвейцарияРоссияСтаробельскВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСергей ГармонинВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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