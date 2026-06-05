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МИД Швейцарии рассказал о контактах с Россией и Украиной - РИА Новости, 05.06.2026
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12:50 05.06.2026
МИД Швейцарии рассказал о контактах с Россией и Украиной

Бидо: Швейцария поддерживает контакт с Россией и Украиной для переговоров

© БелТА | Перейти в медиабанкФлажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры
Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© БелТА
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Флажки на столе, за которым проходили российско-украинские переговоры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Швейцария находится в контакте с Россией и Украиной для содействия переговорам между сторонами, сообщил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
ЖЕНЕВА, 5 июн – РИА Новости. Швейцария находится в контакте с РФ и Украиной для содействия переговорам между сторонами, заявил РИА Новости официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране, предложив Швейцарию, Турцию или страны арабского мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
"Наша готовность (организовать встречу на высшем уровне - ред.) хорошо известна, и в настоящее время мы поддерживаем контакт с Россией и Украиной для содействия переговорам между сторонами", - указал он.
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