Шувалов: Россия заслужила быть впереди других

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия заслужила быть впереди других, а российские семьи – быть счастливыми, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на сессии "ВЭБ класс: умнее всех" в рамках ПМЭФ-2026.

"Я уверен, что мы столько пережили в 20 веке и в начале 21 века – СССР, Россия, – что русские заслуживают того, чтобы мы были впереди других, и в совокупности российская семья была счастливее и богаче", – сказал глава ВЭБ.РФ.

Он подчеркнул, что человечество сейчас переживает становление нового уклада, поэтому во всем мире идут сложные и жесткие процессы.

"Весь мир трясет, поскольку человечество переживает становление нового уклада во всем. И многие в России сейчас думают, что жестко у нас, и экономика жесткая, и мы переживаем какие-то социальные эффекты, а где-то в мире лучше. Но везде, даже в КНР, где высокие темпы роста, там тоже сложно, в Соединенных Штатах сложно, в ЕС — очень сложно", – сказал Шувалов.

Он отметил, что в условиях ускорения всех процессов нужно думать о том, как создавать общественное богатство для передачи молодым поколениям.

"Нам надо думать о том, где это общественное богатство в виде ценностей, материальных благ, которые мы будем все вместе создавать, передавая новому поколению заработанное. А новое поколение и будет основой для нового технологического уклада, которого мы сами еще не видим", – отметил председатель корпорации.

Шувалов также добавил, что на Петербургском форуме ВЭБ.РФ активно продвигает предпринимательскую повестку. "Я искренне верю, что предприниматель – позитивный, созидательный человек", – заключил Шувалов.