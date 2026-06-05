Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: Россия заслужила быть впереди других - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:03 05.06.2026
Шувалов: Россия заслужила быть впереди других

Шувалов: российские семьи заслужили быть счастливыми

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия заслужила быть впереди других, а российские семьи – быть счастливыми, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, выступая на сессии "ВЭБ класс: умнее всех" в рамках ПМЭФ-2026.
"Я уверен, что мы столько пережили в 20 веке и в начале 21 века – СССР, Россия, – что русские заслуживают того, чтобы мы были впереди других, и в совокупности российская семья была счастливее и богаче", – сказал глава ВЭБ.РФ.
Он подчеркнул, что человечество сейчас переживает становление нового уклада, поэтому во всем мире идут сложные и жесткие процессы.
"Весь мир трясет, поскольку человечество переживает становление нового уклада во всем. И многие в России сейчас думают, что жестко у нас, и экономика жесткая, и мы переживаем какие-то социальные эффекты, а где-то в мире лучше. Но везде, даже в КНР, где высокие темпы роста, там тоже сложно, в Соединенных Штатах сложно, в ЕС — очень сложно", – сказал Шувалов.
Он отметил, что в условиях ускорения всех процессов нужно думать о том, как создавать общественное богатство для передачи молодым поколениям.
"Нам надо думать о том, где это общественное богатство в виде ценностей, материальных благ, которые мы будем все вместе создавать, передавая новому поколению заработанное. А новое поколение и будет основой для нового технологического уклада, которого мы сами еще не видим", – отметил председатель корпорации.
Шувалов также добавил, что на Петербургском форуме ВЭБ.РФ активно продвигает предпринимательскую повестку. "Я искренне верю, что предприниматель – позитивный, созидательный человек", – заключил Шувалов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Игорь ШуваловПМЭФВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала