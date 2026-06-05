ФШР избрала Дворковича кандидатом на должность президента FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федерация шахмат России выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE).
- Кирсан Илюмжинов стал вторым претендентом на должность главы FIDE, а Дмитрий Олейников был избран делегатом от ФШР для участия в генеральной ассамблее.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на должность президента Международной шахматной федерации (FIDE), сообщается на сайте организации.
Решение было принято по итогам заседания наблюдательного совета ФШР. Выборы главы FIDE пройдут на генеральной ассамблее организации в Самарканде (Узбекистан) в сентябре.
"Поздравляем Аркадия Владимировича с номинацией ФШР. 26 июня стартует предвыборная кампания и мы не сомневаемся в победе нашего кандидата на сентябрьских выборах в Самарканде", - заявил президент ФШР Андрей Филатов.
Вторым претендентом на должность главы федерации стал седьмой президент FIDE Кирсан Илюмжинов, возглавлявший организацию с 1995 по 2018 год. Делегатом от ФШР для участия в генеральной ассамблее единогласно избран кандидат исторических наук, директор Музея шахмат ФШР Дмитрий Олейников.
Дворкович является президентом FIDE с 2018 года, его заместителем - 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд.