В Севастополе объявили шестую за день воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе объявлена шестая за день воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
- Ранее губернатор сообщил об уничтожении нескольких десятков беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Шестая по счету за день воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе пять раз объявлялась воздушная тревога. Губернатор сообщал о сбитии суммарно нескольких десятков беспилотников, люди не пострадали.
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22 июня 2022, 17:18