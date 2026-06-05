В Севастополе объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе вновь объявлена воздушная тревога.
- В связи с воздушной тревогой в городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал губернатор в 14:52 по мск.
В городе прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
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