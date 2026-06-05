В Севастополе сбили семь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ.
- Уже сбито семь БПЛА в районе Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес и Ласпи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Военные в Севастополе продолжают отражать атаку ВСУ, уже сбито семь БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее в Севастополе объявили четвертую за день воздушную тревогу, губернатор сообщал о сбитии трех беспилотниках.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18