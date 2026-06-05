Силы ПВО сбили три дрона, летевших на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают атаку ВСУ.
- Уже сбито три БПЛА в районе Фиолента и мыса Херсонес.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе, сбито три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работают ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 3 БПЛА в районе Фиолента и мыса Херсонес", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Севастополе объявили четвертую за день воздушную тревогу.
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