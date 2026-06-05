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В Севастополе за ночь сбили 11 беспилотников - РИА Новости, 05.06.2026
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В Севастополе за ночь сбили 11 беспилотников

В Севастополе в ходе отражения трех атак сбили 11 беспилотников

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ, сбито 11 беспилотников.
  • Повреждения получили несколько окон в многоквартирных домах и крыша частного дома, пострадавших среди людей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцать беспилотников сбито в Севастополе в ходе отражения трех атак за ночь и утро, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь и утро три атаки ВСУ. Сбито 11 БПЛА. Никто из людей не пострадал", - написал губернатор в канале на платформе "Макс".
В двух многоквартирных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу, сообщил он.
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