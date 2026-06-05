В Севастополе за ночь сбили 11 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили три атаки ВСУ, сбито 11 беспилотников.
- Повреждения получили несколько окон в многоквартирных домах и крыша частного дома, пострадавших среди людей нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Одиннадцать беспилотников сбито в Севастополе в ходе отражения трех атак за ночь и утро, пострадавших нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
В двух многоквартирных домах в Ленинском районе треснули несколько окон в подъездах и повреждено одно окно в квартире, в частном доме в Нахимовском районе осколки от сбитого БПЛА повредили крышу, сообщил он.