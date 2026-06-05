В Севастополе сбили три беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над морем в районе Севастополя сбиты три беспилотника.
- В Севастополе в 7:56 была объявлена третья за пятницу воздушная тревога.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Три беспилотника сбиты над морем в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Третья за пятницу воздушная тревога была объявлена в Севастополе в 7.56.
"Уже сбито 3 БПЛА над морем на значительном удалении от берега. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах" , - написал губернатор в канале на платформе "Макс".