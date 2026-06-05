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Кнайсль оценила дискуссию на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:37 05.06.2026
Кнайсль оценила дискуссию на пленарной сессии ПМЭФ

Кнайсль: дискуссия на ПМЭФ позволила услышать мировое большинство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карин Кнайсль назвала дискуссию на пленарном заседании ПМЭФ очень хорошей.
  • Она отметила, что на мероприятии было представлено мировое большинство, большее, чем США и Европа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала дискуссию на пленарном заседании ПМЭФ очень хорошей, которая позволила услышать мировое большинство.
"Дискуссия была очень хорошей. Она была красочной. Отличный модератор. Это было по-настоящему мировое большинство - мир больше, чем США и Европа" , - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026Карин КнайсльРоссия
 
 
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