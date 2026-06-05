Кнайсль оценила дискуссию на пленарной сессии ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль назвала дискуссию на пленарном заседании ПМЭФ очень хорошей, которая позволила услышать мировое большинство.

"Дискуссия была очень хорошей. Она была красочной. Отличный модератор. Это было по-настоящему мировое большинство - мир больше, чем США и Европа" , - сказала она, отвечая на вопрос РИА Новости.