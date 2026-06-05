Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюзу следует в первую очередь отказаться от экономических и энергетических санкций против России.

По словам депутата, действующие ограничения не достигли поставленных целей и наносят ущерб европейской экономике.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует в первую очередь отказаться от экономических и энергетических санкций против России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Во-первых, конечно, первое, что нужно отменять - и это в общих интересах - это экономические санкции, энергетические и так далее", - сказал собеседник агентства.

По его словам, действующие ограничения не только не достигли поставленных целей, но и наносят ущерб европейской экономике.