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Евродепутат призвал отменить санкции против России - РИА Новости, 05.06.2026
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14:01 05.06.2026 (обновлено: 14:04 05.06.2026)
Евродепутат призвал отменить санкции против России

Картайзер призвал ЕС отменить экономические санкции против России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюзу следует в первую очередь отказаться от экономических и энергетических санкций против России.
  • По словам депутата, действующие ограничения не достигли поставленных целей и наносят ущерб европейской экономике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Евросоюзу следует в первую очередь отказаться от экономических и энергетических санкций против России, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Во-первых, конечно, первое, что нужно отменять - и это в общих интересах - это экономические санкции, энергетические и так далее", - сказал собеседник агентства.
По его словам, действующие ограничения не только не достигли поставленных целей, но и наносят ущерб европейской экономике.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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