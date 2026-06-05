Беглов: крупнейшее в РФ производство лекарств создадут в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов создадут в Санкт-Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Санкт‑Петербурга и акционерным обществом "Фармасинтез‑Норд". Документ закрепляет взаимодействие сторон при реализации инвестиционного проекта "Организация производства биотехнологических препаратов".

Подписание состоялось в присутствии министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Подписи под соглашением поставили генеральный директор АО "Фармасинтез-Норд" Михаил Квасников и вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

"Фармацевтический кластер – один из самых динамично развивающихся в Петербурге. В него входят 24 крупных предприятия, и "Фармасинтез‑Норд" – одно из них. Сегодня мы заключили соглашение о создании третьей площадки этой компании. Развернем на ней крупнейшее в России производство биотехнологических препаратов. В петербургской фармацевтике сосредоточены лучшие разработки, кадры и ресурсы", – сказал Беглов.

Он отметил, что городские власти поддерживают эту важную отрасль и создают комфортные условия для создания новых предприятий.

Губернатор поблагодарил правительство РФ и Алиханова за внимание к петербургской промышленности и за решение реализовать новый масштабный проект. Губернатор отметил, что строительство и запуск третьей площадки "Фармсинтез-Норда" станет вкладом города в стартовавший в 2026 году в России новый президентский нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики".

Предприятие будет выпускать современные препараты для лечения социально значимых заболеваний. Новые мощности позволят удовлетворить возрастающую потребность в качественных и доступных отечественных препаратах, а также снизят зависимость от импорта стратегически важных лекарств.

Реализация проекта позволит создать порядка 1000 высококвалифицированных рабочих мест и укрепит позиции Петербурга как ключевого центра отечественной фармацевтики и биотехнологий.