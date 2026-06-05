Сахалин вошел в тройку лучших регионов России по инвестиционному климату

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сахалинская область в 2026 году вошла в тройку лучших регионов России по состоянию инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства региона.

Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России представили на Петербургском международном экономическом форуме.

"Сахалинская область поднялась на третье место в престижном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2026 года, который составляет Агентство стратегических инициатив. Прежде в течение трех лет островной регион занимал четвертую строчку", - говорится в сообщении.

Регионы России в настоящее время активно ведут работу по привлечению инвестиций, и конкуренция среди субъектов Федерации обостряется. Однако даже в этой ситуации, отмечает пресс-служба, Сахалину удается добиваться больших успехов. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал на территории Сахалина и Курил увеличился почти на 20% и составил 452 миллиарда рублей. Причем регион добился не только рекордного объема инвестиций, но и обеспечил ее самый высокий в стране темп за последние годы.

"Мы не только привлекаем бизнес в регион, но и целенаправленно создаем условия для местных предпринимателей. Для этого наладили тесный и постоянный контакт с деловыми объединениями. От них напрямую узнаем о проблемах бизнеса, помогаем оперативно их решать. Мы уменьшили административные барьеры, сократили сроки подключения к электроснабжению, газу. Каждый проект сопровождаем и на этапе инвестиций, и в ходе текущей деятельности, всячески поддерживаем. Это неброская и очень кропотливая работа. Но в нынешних непростых условиях только она дает результат в виде роста инвестиций, развития экономики и социальной сферы", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.