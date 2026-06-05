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Сахалин вошел в тройку лучших регионов России по инвестиционному климату - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:42 05.06.2026
Сахалин вошел в тройку лучших регионов России по инвестиционному климату

Сахалин в 2026 году вошел в тройку лучших регионов России по инвесклимату

© iStock.com / shironosovДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© iStock.com / shironosov
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сахалинская область в 2026 году вошла в тройку лучших регионов России по состоянию инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства региона.
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России представили на Петербургском международном экономическом форуме.
"Сахалинская область поднялась на третье место в престижном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России 2026 года, который составляет Агентство стратегических инициатив. Прежде в течение трех лет островной регион занимал четвертую строчку", - говорится в сообщении.
Регионы России в настоящее время активно ведут работу по привлечению инвестиций, и конкуренция среди субъектов Федерации обостряется. Однако даже в этой ситуации, отмечает пресс-служба, Сахалину удается добиваться больших успехов. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал на территории Сахалина и Курил увеличился почти на 20% и составил 452 миллиарда рублей. Причем регион добился не только рекордного объема инвестиций, но и обеспечил ее самый высокий в стране темп за последние годы.
"Мы не только привлекаем бизнес в регион, но и целенаправленно создаем условия для местных предпринимателей. Для этого наладили тесный и постоянный контакт с деловыми объединениями. От них напрямую узнаем о проблемах бизнеса, помогаем оперативно их решать. Мы уменьшили административные барьеры, сократили сроки подключения к электроснабжению, газу. Каждый проект сопровождаем и на этапе инвестиций, и в ходе текущей деятельности, всячески поддерживаем. Это неброская и очень кропотливая работа. Но в нынешних непростых условиях только она дает результат в виде роста инвестиций, развития экономики и социальной сферы", - цитирует пресс-служба слова Лимаренко.
Сахалин в 2022 году занимал пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, через год область поднялась на четвертую строчку, и на этой позиции она находилась в 2024-2025 годах.
 
ПМЭФ-2026СахалинСахалинская область
 
 
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