Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в мае по версии газеты Le Parisien.
- В мае Сафонов сыграл несколько матчей в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в мае по версии газеты Le Parisien.
Лучшего игрока месяца выбирают журналисты французской ежедневной газеты. В голосовании Сафонов обошел Маркиньоса, Фабиана Руиса, Дезире Дуэ и Хвичу Кварацхелию.
В мае Сафонов сыграл два матча в чемпионате Франции против "Ланса" (2:0) и "Парижа" (2:1), в двух встречах Лиги 1 россиянин остался на скамейке запасных. Спортсмен также вышел в старте в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:1) и в решающей стадии турнира, где команда в серии пенальти обыграла английский "Арсенал" (4:3).
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.