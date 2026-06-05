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Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
20:56 05.06.2026
Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien

Российский вратарь Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien

© Фото : x.com/psg_insideМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : x.com/psg_inside
Матвей Сафонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» в мае по версии газеты Le Parisien.
  • В мае Сафонов сыграл несколько матчей в чемпионате Франции и в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов признан лучшим игроком французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в мае по версии газеты Le Parisien.
Лучшего игрока месяца выбирают журналисты французской ежедневной газеты. В голосовании Сафонов обошел Маркиньоса, Фабиана Руиса, Дезире Дуэ и Хвичу Кварацхелию.
В мае Сафонов сыграл два матча в чемпионате Франции против "Ланса" (2:0) и "Парижа" (2:1), в двух встречах Лиги 1 россиянин остался на скамейке запасных. Спортсмен также вышел в старте в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:1) и в решающей стадии турнира, где команда в серии пенальти обыграла английский "Арсенал" (4:3).
Сафонову 27 лет, он играет за клуб с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.
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