Сафонов стал лучшим игроком "ПСЖ" в мае по версии Le Parisien

В мае Сафонов сыграл два матча в чемпионате Франции против "Ланса" (2:0) и "Парижа" (2:1), в двух встречах Лиги 1 россиянин остался на скамейке запасных. Спортсмен также вышел в старте в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии" (1:1) и в решающей стадии турнира, где команда в серии пенальти обыграла английский "Арсенал" (4:3).

Сафонову 27 лет, он играет за клуб с августа 2024 года и стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов. Год назад Сафонов также стал победителем турнира в составе "ПСЖ", тогда вратарь провел финальный матч против итальянского "Интера" (5:0) на скамейке запасных.