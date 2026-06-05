Рыбина: системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Для повышения производительности труда следует усилить управление здоровьем коллективов и профилактику заболеваний, в перспективе такая стратегия может оказать позитивное влияние на экономику страны, сообщила генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.

Такое заявление она сделала в рамках сессии "Человеческий капитал: сколько стоит здоровье человека?" на полях ПМЭФ-2026.

По ее мнению, вопрос заботы о здоровье сотрудников в условиях острого кадрового дефицита становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности компаний и экономики в целом. И несмотря на то, что страхование – это финансовый инструмент, задача которого – компенсировать лечение пациентов, в современных медицинских страховых продуктах все больший фокус делается именно на превенции заболеваний.

Забота о здоровье сотрудников позволяет работодателям повысить их работоспособность. Так, небольшое недомогание (например, мигрень или недосып) снижают производительность труда на 30-50%. Для решения таких задач страховщики внедряют сервисы для превенции заболеваний.

Драйвером роста востребованности ДМС может стать развитие дистанционных сервисов. Сейчас каждый пятый пациент в ВСК получает медицинскую помощь удаленно.

"Мы в ВСК используем все доступные современные технологии, инвестируем в ИИ в медицине — это наш стратегический вектор развития. Цифровизация медицины позволяет делать медицинскую помощь своевременной и доступной населению, вне зависимости от региона проживания пациента. Как результат – это обеспечивает синергию целей бизнеса (повышение производительности труда) и государства (рост экономики). За счет внедрения превенции, комплексных программ управления здоровьем, коробочных решений для МСБ мы планируем повышать доступность и проникновение корпоративного медицинского страхования в бизнес", – приводит пресс-служба Страхового Дома ВСК слова Рыбиной.

Она добавила, что именно в этом виден потенциал для роста человеческого капитала и его продуктивности для всей экономики.