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Рыбина: системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:59 05.06.2026
Рыбина: системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес

Рыбина на ПМЭФ: системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес

© Фото : Страховой Дом ВСКСистемное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес
Системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Страховой Дом ВСК
Системное управление здоровьем коллективов дает эффект на бизнес
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Для повышения производительности труда следует усилить управление здоровьем коллективов и профилактику заболеваний, в перспективе такая стратегия может оказать позитивное влияние на экономику страны, сообщила генеральный директор Страхового Дома ВСК Анна Рыбина.
Такое заявление она сделала в рамках сессии "Человеческий капитал: сколько стоит здоровье человека?" на полях ПМЭФ-2026.
По ее мнению, вопрос заботы о здоровье сотрудников в условиях острого кадрового дефицита становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности компаний и экономики в целом. И несмотря на то, что страхование – это финансовый инструмент, задача которого – компенсировать лечение пациентов, в современных медицинских страховых продуктах все больший фокус делается именно на превенции заболеваний.
Забота о здоровье сотрудников позволяет работодателям повысить их работоспособность. Так, небольшое недомогание (например, мигрень или недосып) снижают производительность труда на 30-50%. Для решения таких задач страховщики внедряют сервисы для превенции заболеваний.
Драйвером роста востребованности ДМС может стать развитие дистанционных сервисов. Сейчас каждый пятый пациент в ВСК получает медицинскую помощь удаленно.
"Мы в ВСК используем все доступные современные технологии, инвестируем в ИИ в медицине — это наш стратегический вектор развития. Цифровизация медицины позволяет делать медицинскую помощь своевременной и доступной населению, вне зависимости от региона проживания пациента. Как результат – это обеспечивает синергию целей бизнеса (повышение производительности труда) и государства (рост экономики). За счет внедрения превенции, комплексных программ управления здоровьем, коробочных решений для МСБ мы планируем повышать доступность и проникновение корпоративного медицинского страхования в бизнес", – приводит пресс-служба Страхового Дома ВСК слова Рыбиной.
Она добавила, что именно в этом виден потенциал для роста человеческого капитала и его продуктивности для всей экономики.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ПМЭФВСК (страховой дом)
 
 
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