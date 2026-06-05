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Рязанская область договорилась со Сбербанком о внедрении цифровых решений - РИА Новости, 05.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
18:50 05.06.2026
Рязанская область договорилась со Сбербанком о внедрении цифровых решений

Рязанская область договорилась со Сбером о внедрении цифровых решений в регионе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Рязанская область и Сбербанк в рамках ПМЭФ подписали соглашение о внедрении в регионе цифровых решений и сервисов на основе искусственного интеллекта, сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Подписали соглашение со Сбером о внедрении цифровых решений в Рязанской области", - написал губернатор на платформе "Макс".
По его словам, в здравоохранении региона расширят использование искусственного интеллекта. Сервисы на его основе помогут врачам сократить время на оформление документов и уделять больше внимания пациентам. Появятся новые возможности для диагностики и медицинских консультаций.
Как уточнила пресс-служба правительства региона, в государственных больницах области появятся умные сервисы: цифровой помощник врача будет проверять медицинскую документацию на соответствие стандартам фондов и клиническим рекомендациям. Сервис "ГигаДок" позволит проводить экспресс-диагностику 17 ключевых показателей здоровья человека всего за несколько секунд. Кроме того, жители смогут получать онлайн-консультации по медицинским вопросам с ИИ-помощником.
"В Рязанском филиале Национального центра "Россия" создадим зону Сбера для детей и молодежи. Можно будет изучать цифровые технологии, искусственный интеллект и работать над собственными проектами", - отметил глава региона.
Он добавил, что в рамках соглашения регион также продолжит внедрение новых технологий в общественном транспорте, в том числе оплату проезда по биометрии.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Рязанская областьПавел МалковСбербанк России
 
 
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