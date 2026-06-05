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Сборная России обыгрывает Буркина-Фасо после первого тайма - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:58 05.06.2026
Сборная России обыгрывает Буркина-Фасо после первого тайма

Сборная России по футболу обыгрывает команду Буркина-Фасо после первого тайма

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлексей Миранчук
Алексей Миранчук - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу ведет в счете после первого тайма товарищеского матча против команды Буркина-Фасо.
Встреча проходит в пятницу в Волгограде. Российская команда ведет со счетом 2:0. Мячи забили Лечи Садулаев (14-я минута) и Алексей Миранчук (20).
Товарищеские матчи
05 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Россия
3 : 0
Буркина-Фасо
14‎’‎ • Лечи Садулаев
(Евгений Морозов)
20‎’‎ • Алексей Миранчук
(Антон Миранчук)
73‎’‎ • Илья Вахания
(Максим Петров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 42-й минуте красную карточку получил защитник сборной Буркина-Фасо Мохамед Уэдраого.
Алексей Миранчук, который вышел на поле с капитанской повязкой, отличился после передачи брата Антона. Это первый гол сборной России, в котором один из братьев Миранчуков ассистировал другому.
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