Сборная России обыгрывает Буркина-Фасо после первого тайма

ВОЛГОГРАД, 5 июн - РИА Новости. Сборная России по футболу ведет в счете после первого тайма товарищеского матча против команды Буркина-Фасо.

Встреча проходит в пятницу в Волгограде. Российская команда ведет со счетом 2:0. Мячи забили Лечи Садулаев (14-я минута) и Алексей Миранчук (20).

Алексей Миранчук, который вышел на поле с капитанской повязкой, отличился после передачи брата Антона. Это первый гол сборной России, в котором один из братьев Миранчуков ассистировал другому.