Пространство для снижения ключевой ставки в России есть, заявил Решетников

"Базовая оценка - девять месяцев, когда-то он меньше, когда-то больше. Поэтому, по большому счету, текущие решения ЦБ крайне важны, но они определяют более длинный горизонт", - пояснил министр.

ЦБ последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В апреле этого года Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году - 8-10%.