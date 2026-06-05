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Пространство для снижения ключевой ставки в России есть, заявил Решетников - РИА Новости, 05.06.2026
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20:10 05.06.2026
Пространство для снижения ключевой ставки в России есть, заявил Решетников

Решетников: пространство для снижения ключевой ставки есть

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Решетников уверен, что в России есть пространство для снижения ключевой ставки.
  • По его словам, месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%, что создает условия для снижения ставки.
  • ЦБ последовательно смягчает денежно-кредитную политику: с начала 2025 года ключевая ставка снизилась с 21% до 14,5%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки в России есть, уверен министр экономического развития Максим Решетников.
"Последние месяцы у нас месячная инфляция в переоценке на год ниже 4%. Поэтому пространство для снижения ставки есть", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ.
Он отметил, что между решениями ЦБ и их влиянием на экономику существует достаточно большой временной лаг.
"Базовая оценка - девять месяцев, когда-то он меньше, когда-то больше. Поэтому, по большому счету, текущие решения ЦБ крайне важны, но они определяют более длинный горизонт", - пояснил министр.
Последние данные показывают, что в России появилось определенное пространство даже для большего снижения ключевой ставки, чем на 0,5 процентного пункта, заявил ранее в пятницу РИА Новости зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. А Решетников в четверг говорил на ПМЭФ, что министерству хотелось бы, чтобы существующее пространство для смягчения денежно-кредитной политики выбиралось быстрее.
Вместе с тем зампред Банка России Алексей Заботкин заявил в пятницу, что пространство для снижения ключевой ставки на ближайшем заседании 19 июня не увеличилось.
ЦБ последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года - 16%. В апреле этого года Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях. По прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 14-14,5%, в 2027 году - 8-10%.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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