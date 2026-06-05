Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родни Кук, глава делегации США на ПМЭФ, заявил, что гордится проделанной работой по восстановлению церквей в России.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что гордится проделанной работой по восстановлению церквей в РФ.
"Я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры", - заявил Родни Кук.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.