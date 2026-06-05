Родни Кук заявил, что гордится восстановлением церквей в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Глава делегации США на ПМЭФ Родни Кук заявил, что гордится проделанной работой по восстановлению церквей в РФ.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.