Зампредседателя КНР: отношения России и Китая наполняются новым содержанием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что отношения РФ и КНР постоянно наполняются новым содержанием.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Зампредседателя КНР Хань Чжэн заявил, что отношения РФ и КНР постоянно наполняются новым содержанием, что служит народам двух стран и вносит вклад в глобальный мир и развитие.
"По заложенному лидерами КНР и РФ пути мы успешно продвигаемся и наполняем наши отношениям новым эпохальным содержанием. Это не только повышает благосостояние народов двух стран, но и содействует поддержанию мира и стабильности в регионе и мире", - заявил зампредседателя КНР на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.