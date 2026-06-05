Торговля Китая и России взаимовыгодна, заявил зампредседателя КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и России является взаимовыгодным.
- Хань Чжэн отметил стабильный рост двустороннего торгового сотрудничества на пленарном заседании ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономическое и торговое сотрудничество Китая и России взаимовыгодно, в последние годы развивалось стабильно, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
Он также отметил, что в последние годы двустороннее торговое сотрудничество развивается стабильно, демонстрируя устойчивый рост.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.