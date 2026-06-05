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Торговля Китая и России взаимовыгодна, заявил зампредседателя КНР - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:53 05.06.2026 (обновлено: 19:27 05.06.2026)
Торговля Китая и России взаимовыгодна, заявил зампредседателя КНР

Зампредседателя КНР: торговля Китая и России взаимовыгодна

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что экономическое и торговое сотрудничество Китая и России является взаимовыгодным.
  • Хань Чжэн отметил стабильный рост двустороннего торгового сотрудничества на пленарном заседании ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономическое и торговое сотрудничество Китая и России взаимовыгодно, в последние годы развивалось стабильно, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Экономическое и торговое сотрудничество двух стран (РФ и КНР - ред.) является взаимовыгодным и приносит обоюдную пользу", - заявил Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
Он также отметил, что в последние годы двустороннее торговое сотрудничество развивается стабильно, демонстрируя устойчивый рост.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Зампред КНР: сотрудничество с Россией сохраняет высокую динамику
Вчера, 18:59
 
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