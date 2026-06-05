Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал страны Африки и Азии надежными партнерами России
- Пленарное заседание ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал страны Африки и Азии надежными партнерами РФ.
"Я уже не говорю о наших друзьях, и, хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнерах, имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.