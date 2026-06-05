Путин: Россия готова предоставить Ирану все для атомной энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова предоставить Ирану все необходимое, в том числе обогащенный уран, для атомной энергетики.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия готова предоставить Ирану все необходимое, в том числе обогащенный уран, для атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Иран ограничивают в проведении мирных атомных проектов. Мы же с ними работаем и готовы предоставить все необходимое, в том числе обогащенный уран, для атомной энергетики", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.