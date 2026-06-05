Путин: Россия готова предоставить Ирану все для атомной энергетики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия готова предоставить Ирану все необходимое, в том числе обогащенный уран, для атомной энергетики, заявил президент РФ Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.