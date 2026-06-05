Россия имеет компетенции для обеспечения армии беспилотниками, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия имеет компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы.
- Глава государства заявил, что российская промышленность и оборонная наука способны обеспечить вооруженные силы беспилотными средствами ведения борьбы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия имеет компетенции для обеспечения армии средствами беспилотной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша промышленность и оборонная наука делает все, и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы в том числе и вот этими (беспилотными - ред.) средствами ведения борьбы", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.