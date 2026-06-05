Россия имеет компетенции для обеспечения армии беспилотниками, заявил Путин

"Наша промышленность и оборонная наука делает все, и в состоянии делать все, чтобы обеспечить российские вооруженные силы в том числе и вот этими (беспилотными - ред.) средствами ведения борьбы", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026.