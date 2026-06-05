Россия не склонна очаровываться США, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна излишне очаровываться США и должна в первую очередь руководствоваться своими национальными интересами.
- Песков отметил, что экс-президент США Джо Байден опосредованно втянул Вашингтон в конфликт на Украине, но при этом подчеркнул, что текущие действия президента США Дональда Трампа и его команды показывают их желание помочь в разрешении конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не склонна излишне очаровываться США и носить розовые очки, в первую очередь нужно очаровываться своими национальными интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что экс-президент США Джо Байден опосредованно втянул Вашингтон в конфликт на Украине и отчасти тенденция поведения Штатов продолжается.
"Мы не склонны к тому, чтобы носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами. Мы должны все очаровываться в первую очередь своими национальными интересами", - сказал Песков в интервью "Известиям" на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что, несмотря на противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. А они показывают, что президент США Дональд Трамп и члены его команды хотят помочь в разрешении конфликта.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.