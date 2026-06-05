Рейтинг@Mail.ru
Россия не склонна очаровываться США, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
12:44 05.06.2026
Россия не склонна очаровываться США, заявил Песков

Песков: Россия не склонна излишне очаровываться США и носить розовые очки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не склонна излишне очаровываться США и должна в первую очередь руководствоваться своими национальными интересами.
  • Песков отметил, что экс-президент США Джо Байден опосредованно втянул Вашингтон в конфликт на Украине, но при этом подчеркнул, что текущие действия президента США Дональда Трампа и его команды показывают их желание помочь в разрешении конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия не склонна излишне очаровываться США и носить розовые очки, в первую очередь нужно очаровываться своими национальными интересами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что экс-президент США Джо Байден опосредованно втянул Вашингтон в конфликт на Украине и отчасти тенденция поведения Штатов продолжается.
"Мы не склонны к тому, чтобы носить розовые очки или излишне очаровываться Соединенными Штатами. Мы должны все очаровываться в первую очередь своими национальными интересами", - сказал Песков в интервью "Известиям" на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что, несмотря на противоречия в заявлениях, важны конкретные дела. А они показывают, что президент США Дональд Трамп и члены его команды хотят помочь в разрешении конфликта.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В США выступили с неожиданным заявлением о письме Зеленского в адрес Путина
Вчера, 09:36
 
ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дмитрий ПесковДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала