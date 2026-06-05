Россия готова к урегулированию на основе Анкориджа, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия готова к украинскому урегулированию политико-дипломатическим путем на основе договоренностей Анкориджа, но если это не удастся, будет продолжать СВО, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Но если это не удастся, если наши американские коллеги ослабят, так сказать, свою деятельность по побуждению киевского режима к принятию анкориджских догоренностей, мы, несмотря на это, будем продолжать специальную военную операцию в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ. Мы этих целей добьемся", - отметил дипломат.