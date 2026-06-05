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Россия готова к урегулированию на основе Анкориджа, заявили в МИД - РИА Новости, 05.06.2026
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12:10 05.06.2026
Россия готова к урегулированию на основе Анкориджа, заявили в МИД

Галузин: Россия готова к урегулированию на основе договоренностей Анкориджа

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к украинскому урегулированию политико-дипломатическим путем на основе договоренностей Анкориджа.
  • Если урегулирование не удастся, Россия продолжит специальную военную операцию.
  • Заявление было сделано заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия готова к украинскому урегулированию политико-дипломатическим путем на основе договоренностей Анкориджа, но если это не удастся, будет продолжать СВО, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Это режим, с которым надо бороться, который нужно принудить к миру, что и делает сегодня Россия. Мы готовы решать эти задачи политико-дипломатическим путем на основе анкориджских договоренностей", - сказал он на полях ПМЭФ.
"Но если это не удастся, если наши американские коллеги ослабят, так сказать, свою деятельность по побуждению киевского режима к принятию анкориджских догоренностей, мы, несмотря на это, будем продолжать специальную военную операцию в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ. Мы этих целей добьемся", - отметил дипломат.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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