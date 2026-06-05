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Россия и Украина конструктивно работали с МАГАТЭ, заявил Гросси - РИА Новости, 05.06.2026
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Россия и Украина конструктивно работали с МАГАТЭ, заявил Гросси

Гросси: Россия и Украина договорились прекратить огонь рядом с ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров.
  • Обе стороны согласились прекратить огонь в интересах ядерной безопасности.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров для прекращения огня рядом с ЗАЭС, следует из заявления агентства.
"Генеральный директор Гросси заявил, что Российская Федерация и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель деликатных и сложных переговоров, при этом обе стороны согласились прекратить огонь в интересах ядерной безопасности", - говорится в сообщении.
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