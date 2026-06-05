Россия и Украина конструктивно работали с МАГАТЭ, заявил Гросси

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Россия и Украина конструктивно взаимодействовали с МАГАТЭ в течение нескольких недель сложных переговоров для прекращения огня рядом с ЗАЭС, следует из заявления агентства.