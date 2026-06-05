Лавров объяснил, в каком случае торговля России и Грузии может прекратиться

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения и торговля между Россией и Грузией могут быть поставлены под вопрос, если Грузия вступит в Евросоюз.
- Нынешнее грузинское руководство, по его словам, подтверждает свой курс на вступление в Евросоюз, но понимает, что это может повлиять на репутацию страны как производителя сельскохозяйственной продукции.
- В настоящее время у Грузии 70% торговли приходится на Россию и другие страны СНГ, а также на Китай и другие государства.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россия и Грузия поддерживают отношения и торговлю, но все это будет поставлено под вопрос, если Тбилиси будет вступать в Евросоюз, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете "Известия" на полях ПМЭФ.
"Но нынешнее грузинское руководство - это прагматики, они подтверждают свой курс в Евросоюз, но понимают, что тогда придется перестать быть страной, которая славится своей сельскохозяйственной продукцией", — сказал Лавров.
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"Поэтому это все будет поставлено под большой вопрос, если Грузия будет вступать в Евросоюз, зная, какие требования выдвигаются Брюсселем к новобранцам. Не говоря уже о требовании присоединиться к санкциям против России, о требовании признавать все внешнеполитические действия Еврокомиссии и так далее", — подчеркнул он.
Лавров добавил, что отношения между странами поддерживаются на регулярной основе, в частности в Грузию любят ездить российские туристы.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.