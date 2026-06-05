Рейтинг@Mail.ru
Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, заявил Лавров - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 05.06.2026 (обновлено: 05:57 05.06.2026)
Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, заявил Лавров

Лавров: Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона и экспансии военизированных блоковых структур, заявил Сергей Лавров.
  • Милитаризация угрожает подорвать центральную роль АСЕАН в архитектуре региональной безопасности.
  • Россия активно работает над упрочением стратегического партнерства с АСЕАН, опираясь на принцип равной и неделимой безопасности.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, не приемлет экспансию военизированных блоковых структур, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, не приемлет экспансию военизированных блоковых структур, угрожающую подорвать центральную роль АСЕАН в архитектуре региональной безопасности", - говорится в статье Лаврова по случаю 50-летия со дня установления дипотношений между Россией и Филиппинами.
Министр подчеркнул, что залог мирного развития всего Тихоокеанского региона, так же как и других регионов мира, - опора на принцип равной и неделимой безопасности и развитие широкого равноправного сотрудничества.
"Именно этим руководствуется наша страна, активно работая над упрочением стратегического партнерства с АСЕАН, в которой Манила в 2026 году выполняет функции председателя", - отметил он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров назвал призывы к денуклеаризации КНДР неуважительными
11 февраля, 15:34
 
В миреРоссияФилиппиныМанилаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала