Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона и экспансии военизированных блоковых структур, заявил Сергей Лавров.
- Милитаризация угрожает подорвать центральную роль АСЕАН в архитектуре региональной безопасности.
- Россия активно работает над упрочением стратегического партнерства с АСЕАН, опираясь на принцип равной и неделимой безопасности.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, не приемлет экспансию военизированных блоковых структур, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, не приемлет экспансию военизированных блоковых структур, угрожающую подорвать центральную роль АСЕАН в архитектуре региональной безопасности", - говорится в статье Лаврова по случаю 50-летия со дня установления дипотношений между Россией и Филиппинами.
Министр подчеркнул, что залог мирного развития всего Тихоокеанского региона, так же как и других регионов мира, - опора на принцип равной и неделимой безопасности и развитие широкого равноправного сотрудничества.
"Именно этим руководствуется наша страна, активно работая над упрочением стратегического партнерства с АСЕАН, в которой Манила в 2026 году выполняет функции председателя", - отметил он.
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11 февраля, 15:34