"Россети" и Африканская энергетическая палата обсудили развитие партнерства

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"Сегодня Африка является одним из наиболее перспективных партнеров для развития международного энергетического сотрудничества. Растет запрос африканских государств на комплексное развитие энергетической инфраструктуры с применением российских технологий, что демонстрирует высокий уровень доверия. Мы видим возможности для применения наработанного в России опыта при решении актуальных задач региона, которые обусловлены устойчивым ростом электропотребления", – приводит пресс-служба слова Рюмина в телеграм-канале.