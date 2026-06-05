"Россети" и Африканская энергетическая палата обсудили развитие партнерства

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава группы "Россети" Андрей Рюмин и директор Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк обсудили результаты деятельности совместной рабочей группы и дальнейшие шаги по развитию партнерства в рамках ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба отечественной компании.
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"Сегодня Африка является одним из наиболее перспективных партнеров для развития международного энергетического сотрудничества. Растет запрос африканских государств на комплексное развитие энергетической инфраструктуры с применением российских технологий, что демонстрирует высокий уровень доверия. Мы видим возможности для применения наработанного в России опыта при решении актуальных задач региона, которые обусловлены устойчивым ростом электропотребления", – приводит пресс-служба слова Рюмина в телеграм-канале.
Одной из тем встречи стали компетенции группы "Россети" в вопросах интеграции объектов генерации в сетевой комплекс, создания схем выдачи мощности объектов генерации, солнечных и ветроэлектростанций, а также систем накопления энергии.
Также рассматривались вопросы, связанные с разработкой и аудитом схем развития сетевых комплексов стран Африки, инжинирингом объектов, организацией технических вебинаров и отраслевых консультаций с привлечением ведущих производителей электротехнического оборудования.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.