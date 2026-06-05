Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете, выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.