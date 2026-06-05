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Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете - РИА Новости, 05.06.2026
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08:56 05.06.2026
Росприроднадзор усилил контроль за торговлей дикими животными в интернете

Радионова: Росприроднадзор хочет искоренить продажу диких животных в интернете

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФенеки в подмосковном центре передержки животных
Фенеки в подмосковном центре передержки животных - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фенеки в подмосковном центре передержки животных. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете и выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж.
  • Ведомство обратилось к президенту России с инициативой наделить его полномочиями по досудебной блокировке ресурсов, продающих диких животных, и глава государства поддержал это предложение.
  • Росприроднадзор взаимодействует с Роскомнадзором и ведет работу по выстраиванию диалога с крупнейшими российскими маркетплейсами для предотвращения торговли дикими животными в интернете.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Росприроднадзор усиливает контроль за торговлей дикими животными в интернете, выстраивает диалог с маркетплейсами по предотвращению таких продаж, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
"Торговля дикими животными в интернете - новый вызов для нас. Это актуально не только для нашей страны, но и для всего мира. При выявлении сайтов с объявлениями о продаже диких животных Росприроднадзор направляет информацию в прокуратуру для их блокировки", - сказала Радионова.
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Кроме того, по ее словам, ведомство обратилось к президенту России Владимиру Путину с инициативой наделить его полномочиями по досудебной блокировке таких ресурсов.
"Глава государства поддержал это предложение и дал соответствующее поручение. Оно сейчас прорабатывается Минприроды России и другими заинтересованными ведомствами", - пояснила глава Росприроднадзора.
"Одновременно мы взаимодействуем с Роскомнадзором и ведем работу по выстраиванию диалога с крупнейшими российскими маркетплейсами для предотвращения торговли дикими животными в интернете", - подчеркнула Радионова.
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