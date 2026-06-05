Глава Росприроднадзора назвала отрасли, загрязняющие реки

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными источниками загрязнения российских рек являются угольные, химические, металлургические предприятия, а также целлюлозно-бумажная промышленность.

Нормативы допустимых сбросов должны гарантировать, что концентрация загрязняющего вещества в водоеме не выйдет за установленные пределы, обеспечивая сохранение экосистем и водных биологических ресурсов.

Светлана Радионова подчеркнула, что существующее законодательство обеспечивает экологическую безопасность, а его смягчение может привести к ухудшению состояния водных объектов.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основными источниками загрязнения российских рек являются угольные, химические, металлургические предприятия, а также целлюлозно-бумажная промышленность, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Состояние водных объектов, в том числе количество и качество воды, контролируют Росгидромет Росводресурсы . При этом анализ контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора показывает, что промышленный сброс часто становится ключевым фактором деградации рек и водоемов, указала она.

"Основные источники загрязнения – предприятия целлюлозно-бумажной, химической, угольной, металлургической промышленности, а также производители кокса, нефтепродуктов и компании по добыче металлических руд", - сообщила глава Росприроднадзора.

Водное законодательство требует соблюдать нормативы качества окружающей среды при сбросе сточных вод, подчеркнула Радионова

Для этого водопользователи рассчитывают нормативы допустимых сбросов – чтобы качество воды в контрольном створе водного объекта оставалось в норме с учетом его фонового загрязнения.

Предложения предприятий нормировать сбросы без учета состояния водного объекта и их доводы о завышенных требованиях к очистке сточных вод противоречат основному принципу водного законодательства - охраны водных объектов перед их использованием, добавила она.

"Рассчитанные нормативы допустимых сбросов должны гарантировать, что концентрация загрязняющего вещества в водоеме не выйдет за установленные пределы. Их соблюдение обеспечивает сохранение чувствительных экосистем и водных биологических ресурсов", - пояснила Радионова.

По ее словам, мировая практика движется последние годы по пути ужесточения экологических требований. Особенно это касается веществ, вызывающих накопление микрозагрязнителей и эвтрофикацию - когда в водоеме накапливаются питательные вещества, которые приводят к бурному росту флоры и фауны и, как следствие, к истощению кислорода.