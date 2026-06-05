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Глава Росприроднадзора назвала отрасли, загрязняющие реки - РИА Новости, 05.06.2026
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08:10 05.06.2026 (обновлено: 09:53 05.06.2026)
Глава Росприроднадзора назвала отрасли, загрязняющие реки

Глава Росприроднадзора Радионова назвала основные источники загрязнения рек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГлава Росприроднадзора Светлана Радионова
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными источниками загрязнения российских рек являются угольные, химические, металлургические предприятия, а также целлюлозно-бумажная промышленность.
  • Нормативы допустимых сбросов должны гарантировать, что концентрация загрязняющего вещества в водоеме не выйдет за установленные пределы, обеспечивая сохранение экосистем и водных биологических ресурсов.
  • Светлана Радионова подчеркнула, что существующее законодательство обеспечивает экологическую безопасность, а его смягчение может привести к ухудшению состояния водных объектов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Основными источниками загрязнения российских рек являются угольные, химические, металлургические предприятия, а также целлюлозно-бумажная промышленность, заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Состояние водных объектов, в том числе количество и качество воды, контролируют Росгидромет и Росводресурсы. При этом анализ контрольно-надзорной деятельности Росприроднадзора показывает, что промышленный сброс часто становится ключевым фактором деградации рек и водоемов, указала она.
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"Основные источники загрязнения – предприятия целлюлозно-бумажной, химической, угольной, металлургической промышленности, а также производители кокса, нефтепродуктов и компании по добыче металлических руд", - сообщила глава Росприроднадзора.
Водное законодательство требует соблюдать нормативы качества окружающей среды при сбросе сточных вод, подчеркнула Радионова.
Для этого водопользователи рассчитывают нормативы допустимых сбросов – чтобы качество воды в контрольном створе водного объекта оставалось в норме с учетом его фонового загрязнения.
Предложения предприятий нормировать сбросы без учета состояния водного объекта и их доводы о завышенных требованиях к очистке сточных вод противоречат основному принципу водного законодательства - охраны водных объектов перед их использованием, добавила она.
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"Рассчитанные нормативы допустимых сбросов должны гарантировать, что концентрация загрязняющего вещества в водоеме не выйдет за установленные пределы. Их соблюдение обеспечивает сохранение чувствительных экосистем и водных биологических ресурсов", - пояснила Радионова.
По ее словам, мировая практика движется последние годы по пути ужесточения экологических требований. Особенно это касается веществ, вызывающих накопление микрозагрязнителей и эвтрофикацию - когда в водоеме накапливаются питательные вещества, которые приводят к бурному росту флоры и фауны и, как следствие, к истощению кислорода.
"Мы считаем, что существующие требования законодательства к качеству сбрасываемых сточных вод обеспечивают экологическую безопасность. Их смягчение несет серьезные риски и может привести к ухудшению состояния водных объектов, особенно в промышленных регионах", - заключила глава Росприроднадзора.
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