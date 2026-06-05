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"Группа Астра" и "ИТ Экспертиза" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:31 05.06.2026 (обновлено: 17:13 05.06.2026)
"Группа Астра" и "ИТ Экспертиза" подписали меморандум о сотрудничестве

"Группа Астра" и "ИТ Экспертиза" будут развивать облачные решения

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня - РИА Новости. Компании "Группа Астра" и "ИТ‑Экспертиза" будут совместно развивать российские облачные решения, а также программно-аппаратные комплексы и машины баз данных, соответствующий меморандум о стратегическом взаимодействии стороны подписали в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.
Документ подписали гендиректор "ИТ‑Экспертиза" Вячеслав Савлюк и гендиректор компании "Группа Астра" Илья Сивцев.
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В рамках сотрудничества компании планируют сфокусироваться на реализации проекта для непрерывного роста производительности и отказоустойчивости машин баз данных и программных аппаратных комплексов.
"Сегодня российскому рынку необходимы не отдельные продукты, а комплексные технологические решения, способные обеспечивать стабильную и безопасную работу критически важных информационных систем", - отметил Сивцев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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