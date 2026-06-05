"Группа Астра" и "ИТ Экспертиза" подписали меморандум о сотрудничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня - РИА Новости. Компании "Группа Астра" и "ИТ‑Экспертиза" будут совместно развивать российские облачные решения, а также программно-аппаратные комплексы и машины баз данных, соответствующий меморандум о стратегическом взаимодействии стороны подписали в рамках ПМЭФ-2026, передает корреспондент РИА Новости.

Документ подписали гендиректор "ИТ‑Экспертиза" Вячеслав Савлюк и гендиректор компании "Группа Астра" Илья Сивцев.

В рамках сотрудничества компании планируют сфокусироваться на реализации проекта для непрерывного роста производительности и отказоустойчивости машин баз данных и программных аппаратных комплексов.

"Сегодня российскому рынку необходимы не отдельные продукты, а комплексные технологические решения, способные обеспечивать стабильную и безопасную работу критически важных информационных систем", - отметил Сивцев.