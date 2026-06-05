В Москве начали ремонт улицы Сергея Макеева

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплексный ремонт улицы Сергея Макеева в Центральном административном округе начали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по комплексному ремонту улицы Сергея Макеева. На участке протяженностью около 1,5 километра планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров общей площадью более 36 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты также заменят более 30 опор контрастного освещения и почти 50 опор наружного освещения.

"Кроме того, работники ГБУ "Автомобильные дороги" установят малые архитектурные формы - скамейки, урны, тротуарные решетки, а также вентиляционные кожухи и другие элементы благоустройства", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что на завершающем этапе разобьют газон площадью более 7,4 тысячи квадратных метра.