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В Москве начали ремонт улицы Сергея Макеева - РИА Новости, 05.06.2026
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В Москве начали ремонт улицы Сергея Макеева

Комплексный ремонт улицы Сергея Макеева начали в Москве

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Комплексный ремонт улицы Сергея Макеева в Центральном административном округе начали в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по комплексному ремонту улицы Сергея Макеева. На участке протяженностью около 1,5 километра планируется выполнить полную замену асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров общей площадью более 36 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты также заменят более 30 опор контрастного освещения и почти 50 опор наружного освещения.
"Кроме того, работники ГБУ "Автомобильные дороги" установят малые архитектурные формы - скамейки, урны, тротуарные решетки, а также вентиляционные кожухи и другие элементы благоустройства", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что на завершающем этапе разобьют газон площадью более 7,4 тысячи квадратных метра.
"Сейчас на объекте ведутся работы по обновлению бортового камня, устройству основания тротуаров и прокладке кабельной канализации наружного освещения. В процессе задействованы около 50 человек и более 15 единиц техники, включая самосвалы и погрузчики", - подчеркивается в сообщении.
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