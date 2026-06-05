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Регистрация на "AdIndex Сити 2026" открыта - РИА Новости, 05.06.2026
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10:18 05.06.2026

Регистрация на "AdIndex Сити 2026" открыта

© Фото : пресс-служба AdIndex"AdIndex Сити 2026"
AdIndex Сити 2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба AdIndex
"AdIndex Сити 2026"
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МОСКВА, 5 июн — пресс-служба AdIndex. 26 июня в Москве пройдет "AdIndex Сити" – конференция для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникаций и технологий, в этом году мероприятие впервые состоится на новой площадке, а также увеличит масштаб, регистрация на конференцию уже открыта.
Каждый год "AdIndex Сити" проходит в новой концепции, отражающей состояние индустрии. Темой 2026 года стал "Звездный путь: Рекламный Вояджер".
Индустрия переживает период масштабных изменений. Искусственный интеллект становится частью повседневной работы, трансформируются медиапотребление и коммуникации, появляются новые инструменты и подходы к взаимодействию с аудиторией. В этих условиях компаниям приходится искать новые ориентиры и пересматривать привычные стратегии.
Одной из главных тем "AdIndex Сити 2026" станет поиск эффективных решений для работы в новой реальности. Участники обсудят развитие рекламных и маркетинговых технологий, аналитику, искусственный интеллект, коммуникации, инфлюенс-маркетинг, контент, поведенческую экономику и лучшие кейсы брендов.
В деловую программу войдут восемь тематических потоков, посвященных различным направлениям рекламного и маркетингового рынка. В обсуждениях примут участие более 200 экспертов, представителей брендов, агентств, медиакомпаний и технологических платформ.
После завершения деловой программы состоится первая церемония вручения отраслевой премии "Высокая Технология", которая отметит лучшие рекламные и маркетинговые платформы и сервисы.
В этом году "AdIndex Сити" впервые пройдет на новой площадке — в пространстве LOFT#8 по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 48, стр. 1, 2.
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