Регистрация на "AdIndex Сити 2026" открыта

МОСКВА, 5 июн — пресс-служба AdIndex. 26 июня в Москве пройдет "AdIndex Сити" – конференция для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникаций и технологий, в этом году мероприятие впервые состоится на новой площадке, а также увеличит масштаб, регистрация на конференцию уже открыта.

Каждый год "AdIndex Сити" проходит в новой концепции, отражающей состояние индустрии. Темой 2026 года стал "Звездный путь: Рекламный Вояджер".

Индустрия переживает период масштабных изменений. Искусственный интеллект становится частью повседневной работы, трансформируются медиапотребление и коммуникации, появляются новые инструменты и подходы к взаимодействию с аудиторией. В этих условиях компаниям приходится искать новые ориентиры и пересматривать привычные стратегии.

Одной из главных тем "AdIndex Сити 2026" станет поиск эффективных решений для работы в новой реальности. Участники обсудят развитие рекламных и маркетинговых технологий, аналитику, искусственный интеллект, коммуникации, инфлюенс-маркетинг, контент, поведенческую экономику и лучшие кейсы брендов.

В деловую программу войдут восемь тематических потоков, посвященных различным направлениям рекламного и маркетингового рынка. В обсуждениях примут участие более 200 экспертов, представителей брендов, агентств, медиакомпаний и технологических платформ.

После завершения деловой программы состоится первая церемония вручения отраслевой премии "Высокая Технология", которая отметит лучшие рекламные и маркетинговые платформы и сервисы.

В этом году "AdIndex Сити" впервые пройдет на новой площадке — в пространстве LOFT#8 по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 48, стр. 1, 2.