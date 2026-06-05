Дипломаты помогли вернуть в Россию оставшегося без родных в Израиле ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские дипломаты помогли воссоединиться с семьей маленькому русскому ребенку Мише, который был рожден в Израиле и на полтора года остался без родных.

Воссоединение стало возможным благодаря скоординированной работе аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, дипломатов генконсульства России в Хайфе, израильских социальных служб и российских министерств и ведомств.

Миша вернется домой вместе с бабушкой.

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 июн - РИА Новости. Российские дипломаты помогли воссоединиться с семьей маленькому российскому ребенку, который в силу обстоятельств был рожден в Израиле и на полтора года остался без родных в этой стране, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Хайфе.

Теперь мальчик по имени Миша вернется домой вместе с бабушкой.

Этот сложный и уникальный гуманитарный случай был под личным контролем уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и потребовал ответственной координации различных ведомств и служб России и Израиля . Помочь ребенку вызвались многие представители российских ведомств и организаций в Израиле, в том числе и Русской духовной миссии в Иерусалиме , которая предоставила паломнический дом в городе Тверия для организации встреч, размещения и проводов.

"Благодаря совместным усилиям и скоординированной работе, проведенной аппаратом уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, дипломатами генерального консульства России в Хайфе , израильскими социальными службами, компетентными российскими министерствами и ведомствами стало возможным организовать воссоединение с семьей малолетнего Миши, родившегося в Израиле и находящегося в семье израильских опекунов", - рассказала агентству советник генерального консула РФ в Хайфе Оксана Жерновая, которая лично участвовала в переговорах с израильской стороной на всех этапах.

Миша родился в Израиле в ноябре 2024 года от гражданки РФ Валерии, которая въехала в страну как турист и по действующим правилам не могла находиться в еврейском государстве более 90 дней. Мать не смогла оформить ребенку российское гражданство и необходимые документы на выезд, так как справка о рождении из медицинской организации Израиля не была получена своевременно. Спустя несколько месяцев Валерия по семейным обстоятельствам вернулась из Израиля в РФ с нарушением местного миграционного законодательства, что стало причиной для последующего запрета для нее на въезд в Израиль. Малолетний сын остался в семье знакомых Валерии в израильском городе Цфат. По возвращении в Россию Валерия обратилась в аппарат Львовой-Беловой с просьбой оказать содействие в возвращении ее сына домой.

Как стало известно РИА Новости, в аппарате Львовой-Беловой назвали сложившуюся ситуацию "неординарной и исключительной", так как был риск изъятия мальчика социальными службами Израиля, который остался на территории иностранного государства без законного представителя. Там отметили, что по имеющейся практике, возвращение российских несовершеннолетних граждан, изъятых социальными службами иностранных государств, "крайне затруднительно". В итоге был разработан определенный алгоритм действий и после долгих месяцев переговоров с израильской стороной и подготовки различных документов была достигнута договоренность о передаче Миши израильскими социальными службами его бабушке, которая вызвалась прилететь в Израиль в качестве законного опекуна и забрать внука.

"Причины административного характера, возобновляющиеся военные действия в Израиле, бюрократические барьеры стали серьезным препятствием для маленького Миши на его пути к маме в Россию. Но даже такие преграды возможно преодолеть, если за дело берутся профессионалы и просто неравнодушные люди. Итогом уникального международного взаимодействия стала сегодня (5 июня - ред.) встреча Миши с бабушкой, которая преодолела многие сотни километров на пути в Израиль из российского северного региона", - рассказала Жерновая.