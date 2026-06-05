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ФРГ боится провести расследование по "Северному потоку", заявил депутат АдГ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:16 05.06.2026
ФРГ боится провести расследование по "Северному потоку", заявил депутат АдГ

Котре: власти ФРГ не осмеливаются провести расследование по "Северному потоку"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что правительству ФРГ не хватает смелости для проведения полноценного расследования по теракту на «Северных потоках».
  • По словам Котре, федеральное правительство не провело надлежащего политического расследования и не сопровождало его должным образом.
  • Котре считает, что немецкие власти не хотят расследовать обстоятельства теракта, так как это может выявить вовлеченность США и Украины.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Правительству Германии не хватает смелости провести полноценное расследование по теракту на "Северных потоках", заявил РИА Новости депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Как мне кажется, правительству ФРГ не хватает смелости для проведения полноценного расследования (подрыва "Северных потоков" - ред.)", - заявил Котре на полях ПМЭФ.
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По его словам, федеральное правительство по сути не провело надлежащего политического расследования.
"Оно постоянно ссылается на то, что существует генеральный федеральный прокурор, который ведёт расследование. Но это лишь юридическая сторона вопроса. Одновременно федеральное правительство с самого начала должно было политически сопровождать это расследование, однако оно этого не сделало", - отметил политик.
Как заявил Котре, немецкие власти не хотят расследовать обстоятельства этого теракта, "потому что тогда, вероятно, выяснилось бы, что Украина действовала не в одиночку, а что США также были вовлечены".
Кроме того, как считает Котре, предыдущему правительству ФРГ также было выгодно, чтобы газ больше не поступал в Германию.
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Депутат бундестага допустил обсуждение восстановления "Северного потока"
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"С одной стороны, для сохранения санкций против России, а с другой - для отказа от газа вообще, поскольку леволиберальная идеология исходит из того, что можно обойтись без газа, что, по моему мнению, не соответствует действительности", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
АдГ хочет создать комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках"
19 мая, 15:11
 
ПМЭФ-2026В миреГерманияСШАРоссияШтеффен КотреСеймур ХершДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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