Рейтинг@Mail.ru
МФКК не исключает сокращения работы в Ливане из-за нехватки финансирования - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 05.06.2026
МФКК не исключает сокращения работы в Ливане из-за нехватки финансирования

РИА Новости: МФКК не исключает сокращения работы в Ливане

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСотрудники "Красного креста" обустраивают пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте
Сотрудники Красного креста обустраивают пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Сотрудники "Красного креста" обустраивают пункт временного размещения на территории главного футбольного стадиона в Бейруте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МФКК рискует сократить работу в Ливане из-за нехватки финансирования.
  • Экстренный план гуманитарной помощи МФКК в Ливане профинансирован лишь на 12,5 %.
  • МФКК уже использовала часть своего резервного фонда и оценит ситуацию в ближайшие недели и месяцы.
ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) не исключает рисков сокращения работы в Ливане из-за нехватки финансирования, заявил РИА Новости официальный представитель организации в Женеве Томмасо Делла Лонга.
"Конечно, мы надеемся, что нам не придется приостанавливать или сокращать некоторые виды деятельности, которые мы проводим в Ливане. И мы работаем над тем, чтобы этого избежать. Но реальность такова, что при финансировании экстренного плана гуманитарной помощи лишь на 12,5% это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если эти средства не увеличатся, нам придется принимать трудные решения", - сказал он.
Израильский удар по Ливану - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Израильские ВВС нанесли удары по югу Ливана, сообщил источник
Вчера, 12:23
По его словам, МФКК уже использовала часть своего резервного фонда и оценит ситуацию в ближайшие недели и месяцы.
"Мы указываем на большую срочность, когда говорим с донорами, партнерами и, конечно же, с широкой общественностью, потому что реальность такова, что наш призыв направлен на поддержку деятельности Ливанского Красного Креста по спасению жизней, будь то предоставление убежища, скорой помощи, психологической поддержки или банка крови", - указал он.
Делла Лонга отметил при этом, что работа персонала, 98% из которого - волонтеры, не является существенной статьей расходов организации.
"Это расходы на службу скорой помощи по всей стране, расходные материалы, используемые в мобильных медицинских пунктах, а также в машинах скорой помощи или в банке крови... Плюс, конечно, убежища, мы говорим о продуктах питания, непродовольственных товарах, палатках, всей той части помощи, которая очень важна в этой ситуации", - указал он.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны уже договаривались о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
По данным минздрава Ливана, по состоянию на 2 июня с начала эскалации в стране погибли 3 468 человек, еще 10 577 получили ранения.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Израиль и Ливан договорились о прекращении огня
Вчера, 02:14
 
В миреЛиванИзраильЖенева (город)Хезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала