МФКК не исключает сокращения работы в Ливане из-за нехватки финансирования

Краткий пересказ от РИА ИИ МФКК рискует сократить работу в Ливане из-за нехватки финансирования.

Экстренный план гуманитарной помощи МФКК в Ливане профинансирован лишь на 12,5 %.

МФКК уже использовала часть своего резервного фонда и оценит ситуацию в ближайшие недели и месяцы.

ЖЕНЕВА, 5 июн - РИА Новости. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) не исключает рисков сокращения работы в Ливане из-за нехватки финансирования, заявил РИА Новости официальный представитель организации в Женеве Томмасо Делла Лонга.

"Конечно, мы надеемся, что нам не придется приостанавливать или сокращать некоторые виды деятельности, которые мы проводим в Ливане . И мы работаем над тем, чтобы этого избежать. Но реальность такова, что при финансировании экстренного плана гуманитарной помощи лишь на 12,5% это означает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если эти средства не увеличатся, нам придется принимать трудные решения", - сказал он.

По его словам, МФКК уже использовала часть своего резервного фонда и оценит ситуацию в ближайшие недели и месяцы.

"Мы указываем на большую срочность, когда говорим с донорами, партнерами и, конечно же, с широкой общественностью, потому что реальность такова, что наш призыв направлен на поддержку деятельности Ливанского Красного Креста по спасению жизней, будь то предоставление убежища, скорой помощи, психологической поддержки или банка крови", - указал он.

Делла Лонга отметил при этом, что работа персонала, 98% из которого - волонтеры, не является существенной статьей расходов организации.

"Это расходы на службу скорой помощи по всей стране, расходные материалы, используемые в мобильных медицинских пунктах, а также в машинах скорой помощи или в банке крови... Плюс, конечно, убежища, мы говорим о продуктах питания, непродовольственных товарах, палатках, всей той части помощи, которая очень важна в этой ситуации", - указал он.

Движение " Хезболлах " начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана . Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута , на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.

По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны уже договаривались о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.