Российская ПВО сбила за день 19 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО в четверг сбили 19 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 20.00 мск в четверг сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
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2 апреля, 15:43