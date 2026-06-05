Путин: угроза, исходящая от БПЛА с реактивными двигателями, купируется

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что угроза от беспилотников с реактивными двигателями купируется.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Угроза, исходящая от беспилотников с реактивными двигателями, уже купируется, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
"Правда, появляются уже и беспилотники с реактивными двигателями, но и это средство ведения вооруженной борьбы, в принципе, купируется", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.