Путин рассказал о новых способах вооруженной борьбы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Новые способы ведения вооруженной борьбы появляются постоянно, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Что касается новых способов и средств ведения вооруженной борьбы, они постоянно появляются, и постоянно международное сообщество пытается реагировать на это", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.