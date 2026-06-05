Атаки БПЛА наносят экономический ущерб, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что атаки украинских БПЛА наносят экономический ущерб, но инвесторы ориентируются на длительную перспективу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Атаки украинских БПЛА наносят экономический ущерб, но инвесторы оценивают всю совокупность рисков, ориентируются на долгую перспективу, заявил президент РФ Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Эти атаки (БПЛА ВСУ - ред.), конечно, ничего хорошего собой не несут, более того, они наносят определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков… Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируются на длительную перспективу экономическую", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора, как приглашать в Россию инвесторов, когда совершаются атаки украинских БПЛА на инфраструктуру страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.