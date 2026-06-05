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Атаки БПЛА наносят экономический ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:14 05.06.2026
Атаки БПЛА наносят экономический ущерб, заявил Путин

Путин: БПЛА наносят экономический ущерб, но бизнес смотрит на долгую перспективу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что атаки украинских БПЛА наносят экономический ущерб, но инвесторы ориентируются на длительную перспективу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Атаки украинских БПЛА наносят экономический ущерб, но инвесторы оценивают всю совокупность рисков, ориентируются на долгую перспективу, заявил президент РФ Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Эти атаки (БПЛА ВСУ - ред.), конечно, ничего хорошего собой не несут, более того, они наносят определенный ущерб, но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков… Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируются на длительную перспективу экономическую", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора, как приглашать в Россию инвесторов, когда совершаются атаки украинских БПЛА на инфраструктуру страны.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин: инвесторы ориентируются на экономику, куда хотят вложиться
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