Сокращение поставок нефти на мировые рынки трясет рынок, заявил Путин

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"По-моему, на 10% сократились поставки нефти на мировые рынки. Конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, какие последствия ожидают мировую экономику из-за войны США и Ирана.