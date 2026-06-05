Сокращение поставок нефти на мировые рынки трясет рынок, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поставки нефти на мировые рынки сократились на 10% на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
- Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение поставок нефти «трясет» мировую экономику и энергетические рынки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Поставки нефти на мировые рынки на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократились на 10%, это "трясет" рынок, заявил президент России Владимир Путин.
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"По-моему, на 10% сократились поставки нефти на мировые рынки. Конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, какие последствия ожидают мировую экономику из-за войны США и Ирана.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.