Путин назвал стратегическую ошибку прежнего руководства США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы было стратегической ошибкой прежнего руководства США, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе было огромной, катастрофической, стратегической ошибкой прежнего руководства США", - сказал он.