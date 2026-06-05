Путин назвал стратегическую ошибку прежнего руководства США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что использование доллара в качестве оружия политической борьбы было стратегической ошибкой прежнего руководства США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Попытка использовать доллар в качестве оружия политической борьбы было стратегической ошибкой прежнего руководства США, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе было огромной, катастрофической, стратегической ошибкой прежнего руководства США", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.