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России важна стабильность на нефтегазовых рынках, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:01 05.06.2026 (обновлено: 19:18 05.06.2026)
России важна стабильность на нефтегазовых рынках, заявил Путин

Путин: если мировые цены на нефть высоки, это отражается на секторе производства

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что России важна стабильность на нефтегазовых рынках.
  • За последние годы зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов снизилась: сейчас за счет нефтегазовых доходов формируется 20% федерального бюджета, а раньше эта доля составляла 50%.
  • Для России важно, чтобы цена на нефть была сбалансированной и стабильной.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. России важна стабильность на нефтегазовых рынках, так как если мировые цены на нефть слишком высоки, то это отражается на секторе производства, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2026 отметил, что зависимость российского бюджета от нефтегазовых доходов за последние годы естественным путем снизилась, и сегодня за счет нефтегазовых доходов формируется только 20% федерального бюджета, тогда как раньше эта доля составляла 50%.
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"Но важнее не это, важнее другое - стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем... Но и за счет развития экономики в целом. Если мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело", - сказал Путин в ходе выступления.
Поэтому, по словам главы государства, для России важно, чтобы цена на нефть была сбалансированной между интересами производителей и потребителей, и главное - стабильной.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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