Путин оценил сотрудничество России и КНР в сфере углеводородной энергетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что сотрудничество России с Китаем в сфере углеводородной энергетики является взаимовыгодным и равноправным.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сотрудничество России с Китаем в сфере углеводородной энергетики является взаимовыгодным, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ.
"Сотрудничество в этом смысле с Китаем носит обоюдовыгодный характер и абсолютно равноправный", - отметил он, говоря о сфере углеводородной энергетики.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.