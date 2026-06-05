Путин назвал отношении России и Китая равноправными

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая равноправные.
- Президент России принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая равноправные.
Глава государства в пятницу принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.