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Путин: если бы вместо Байдена был Трамп, конфликта на Украине не было бы - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
18:23 05.06.2026 (обновлено: 18:36 05.06.2026)

Путин: если бы вместо Байдена был Трамп, конфликта на Украине не было бы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что, по его мнению, если бы Дональда Трампа не "надули" на предыдущих выборах в США, возможно, конфликта на Украине бы не произошло.
  • Глава государства считает, что на предыдущих выборах в США была подтасовка и голосование через почту не отвечает международным стандартам справедливых выборов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Если бы президента США Дональда Трампа не надули на предыдущих выборах в Соединенных Штатах, возможно, конфликта на Украине бы не произошло, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я считаю, что, если бы тогда президента Трампа бы не надули с выборами... А я считаю, что была явно подтасовка на предыдущих выборах. Голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов. Ну так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был у власти, может быть, действительно, этого бы и не произошло, может быть, он бы уделил больше внимания поиску мирного решения", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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